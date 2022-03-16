Штурм Киева – это самоубийство для российских оккупантов, - Сазонов

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



“Входить в Киев русская армия сразу не планировала. Поскольку они прекрасно понимают, что это был бы для них приговор. Поэтому они планируют осаждать Киев. Но этого не вышло и не получится. Путин хочет диктовать условия всей Европе. Это понимала Украина, и это стали быстрее понимать в США. К сожалению, Европа понимает это последней. И действительно, Киев хотели взять в кольцо. В Гостомеле попытка захватить аэропорт тоже провалилась. Его захватили, но он уже не годен.” - объяснил Сазонов



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Сазонов также подчеркнул, что сегодня у российских оккупантов очень большие проблемы с логистикой. По мнению политолога, тот факт, что РФ запросила помощь у Китая, тоже является признаком истощения российской армии.



“Украинцы уже шутят, что 2-я армия мира просит помощи у 3-й армии мира для того, чтобы взять город Ирпень. ВСУ начали очень мощно отвечать оккупантам. Сейчас планы Путина по Европе уже рассыпались, а по Украине уже под большим вопросом. Думаю, что очень скоро Путин будет искать причины, чтобы подписать мирный договор" - добавил Сазонов