Штурм Херсона не нужен: мы хотим создать условия, чтобы россияне сами покинули город, - майор ВСУ Ковалев
Майор Вооруженных сил Украины Роман Ковалев рассказал, что штурм Херсона не нужен, а ВСУ нужно создать условия, чтобы российские оккупанты сами покинули город
Военный поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Штурм Херсона не нужен никому: ни военным, ни местным жителям. Мы хотим создать оперативные и тактические условия, чтобы россияне сами покинули Херсон. Это будет идеальный вариант. Пока мы демонстрируем оккупантам, что будет, если они не покинут украинский город", - отметил Ковалев.
Офицер добавил, что Вооруженные силы Украины могут в любой момент окончательно разрушить Антоновский мост.
"Если бы Вооруженные силы хотели окончательно разрушить Антоновский мост, то у нас для этого все есть. Но мы почему-то этого не делаем. Наверное, есть какие-то планы. Еще одна - две ночи и Антоновского моста не было бы. Однако почему-то мы этого не делаем". ", – заметил Роман Ковалев.
- 4 августа военный эксперт Валерий Рябых в эфире Эспрессо рассказал, что РФ стягивает на Юг Украины 28 батальонно-тактических групп , чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.
- Позже СтратКом ВСУ сообщил, что украинские военные "уничтожают пачками" элитные подразделения воздушно-десантных войск российских оккупантов в Херсонской области.
- В тот же день представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что украинская артиллерия за сутки, 4 августа, уничтожила 5 складов оккупантов, 4 базы и один штаб , который был расположен в Чернобаевке.
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