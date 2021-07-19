Штурм Капитолия в Вашингтоне: суд впервые приговорил участника, тот отсидит 8 месяцев

Об этом сообщает CNN.

Он признал себя виновным в препятствовании работе Сената. Мужчина провел во время штурма внутри около 15 минут.

Министерство юстиции просило приговорить его к 1,5 года лишения свободы, а защита просила условный срок.



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Федеральный окружной судья заявил, что Ходжкинс способствовал совершению тяжкого преступления против демократии, но признал свою вину и и не участвовал в насилии.



Мужчина был приговорен к восьми месяцам заключения.

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в зал заседаний Сената США и здание Конгресса. Работа парламента была прервана

Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.

По состоянию на утро 7 января, Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.

В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы .