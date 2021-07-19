Штурм Капитолия в Вашингтоне: суд впервые приговорил участника, тот отсидит 8 месяцев
Участника штурма Капитолия США в январе 2021 года, жителя Флориды Пола Ходжкинса приговорили к восьми месяцам тюрьмы
Об этом сообщает CNN.
Он признал себя виновным в препятствовании работе Сената. Мужчина провел во время штурма внутри около 15 минут.
Министерство юстиции просило приговорить его к 1,5 года лишения свободы, а защита просила условный срок.
Читайте также: В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия
Федеральный окружной судья заявил, что Ходжкинс способствовал совершению тяжкого преступления против демократии, но признал свою вину и и не участвовал в насилии.
Мужчина был приговорен к восьми месяцам заключения.
- Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в зал заседаний Сената США и здание Конгресса. Работа парламента была прервана
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- По состоянию на утро 7 января, Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное