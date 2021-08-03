Штурм Капитолия в США: двое полицейских, которые защищали здание, совершили суицид. Ранее это сделали двое их коллег

Об этом пишет CNBC .



Отмечается, что в прошлый четверг в собственном доме покончил с собой 43-летний Хантер Хашид, который работал в отделе специальных операций столичного отдела полиции округа Колумбия (Metropolitan Police Department).



Через несколько часов после обнародования смерти Хашида сообщили об еще одном самоубийстве офицера этого же столичного отдела полиции, который 6 января защищал Капитолий. Им стал 26-летний Кайл Дефрейтаг, которого нашли мертвым 10 июля.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких дней после штурма Капитолия покончили с жизнью работник столичного отделения полиции 35-летний офицер Джеффри Смит и офицер полиции Капитолия 51-летний Говард Либенгуд.