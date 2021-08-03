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Штурм Капитолия в США: двое полицейских, которые защищали здание, совершили суицид. Ранее это сделали двое их коллег

3 августа, 2021 вторник
12:44
Мир

В прошлом месяце двое сотрудников полиции Вашингтона, причастных к охране Капитолия в день штурма трампистами, покончили жизнь самоубийством

Об этом пишет CNBC .

Отмечается, что в прошлый четверг в собственном доме покончил с собой 43-летний Хантер Хашид, который работал в отделе специальных операций столичного отдела полиции округа Колумбия (Metropolitan Police Department).

Через несколько часов после обнародования смерти Хашида сообщили об еще одном самоубийстве офицера этого же столичного отдела полиции, который 6 января защищал Капитолий. Им стал 26-летний Кайл Дефрейтаг, которого нашли мертвым 10 июля.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких дней после штурма Капитолия покончили с жизнью работник столичного отделения полиции 35-летний офицер Джеффри Смит и офицер полиции Капитолия 51-летний Говард Либенгуд.

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США
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