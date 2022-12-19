Штурм Капитолия: комитет Конгресса США рекомендовал обвинить Трампа в преступлениях по четырем статьям
Специальный комитет Палаты представителей США будет рекомендовать Министерству юстиции обвинить Дональда Трампа в преступлениях по четырем статьям в рамках дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года
Об этом сообщает издание The Washington Post.
В понедельник, 19 декабря, комитет проголосовал за то, чтобы рекомендовать Минюсту предъявить Трампу обвинение в подстрекательстве к демонстрациям, препятствовании работе Конгресса, сговору с целью обмана правительства США и сговору с целью ложного свидетельства.
Как отмечает WP, шаг не имеет юридической силы, но это первое решение Конгресса относительно бывшего президента. Добавляется также, что полный отчет комитета "6 января" будет опубликован в среду, 21 декабря.
В частности, издание BBC пишет, что если Трампа признают виновным - ему могут грозить большие штрафы, более десяти лет заключения и запрет на участие в предстоящих выборах.
Однако сам Конгресс не может обвинить бывшего президента в преступлениях, а может лишь дать рекомендации Минюста и обосновать, почему Трампа нужно привлечь к ответственности.
- 6 января обе палаты конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в стычки с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в больнице от ран скончался полицейский, защищавший здание Капитолия.
- 18 июля стало известно, что Трампа может быть осужден за штурм Капитолия в январе 2021 года.
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