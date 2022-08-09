"Штурм" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Во вторник, 9 августа, киевское "Динамо" сыграет в гостях против австрийского "Штурма" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В первой игре, 3 августа в Лодзи, команда Мирчи Луческу победила 1:0 благодаря голу Александра Караваева.
Повторная игра состоится в Граце на UPC-Arena и начнется в 21:30. В прямой трансляции матч покажет платформа Setanta Sports. Телеканал 2+2 будет транслировать встречу с опозданием в 15 мин.
Победитель в решающем раунде отбора ЛЧ встретится с португальской "Бенфикой" или датским "Митьюлландом". Первая игра между ними завершилась со счетом 4:1 в пользу лиссабонцев.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд. Повторный матч
9 августа, Грац, UPC-Arena
"Штурм" (Австрия) - "Динамо" (Украина)
Начало 21:30
Трансляция на Setanta Sports и 2+2
Первый матч – 0:1
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3 августа "Динамо" победило австрийский "Штурм" в 3 раунде квалификации ЛЧ.
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