Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В первой игре, 3 августа в Лодзи, команда Мирчи Луческу победила 1:0 благодаря голу Александра Караваева.

Повторная игра состоится в Граце на UPC-Arena и начнется в 21:30. В прямой трансляции матч покажет платформа Setanta Sports. Телеканал 2+2 будет транслировать встречу с опозданием в 15 мин.

Победитель в решающем раунде отбора ЛЧ встретится с португальской "Бенфикой" или датским "Митьюлландом". Первая игра между ними завершилась со счетом 4:1 в пользу лиссабонцев.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд. Повторный матч

9 августа, Грац, UPC-Arena

"Штурм" (Австрия) - "Динамо" (Украина)

Начало 21:30

Трансляция на Setanta Sports и 2+2

Первый матч – 0:1

3 августа "Динамо" победило австрийский "Штурм" в 3 раунде квалификации ЛЧ.

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