Штурм Азовстали: российские войска прорвались на территорию завода, - Арахамия

Об этом сообщил глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия.



"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории Азовстали находятся уже", - сообщил Арахамия.



Подробностей происходящего на заводе "Азовсталь" он не раскрыл.

Ранее городские власти Мариуполя сообщили, что потеряли связь с украинскими военными, защищающими Азовсталь. Мэр Мариуполя подчеркнул, что в заблокированном городе не прекращаются тяжелые бои и каждый день на Азовстали пытаются прорвать крепости украинских воинов.

В Генштабе сообщили, что российские войска возобновили наступление , блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе Азовстали.