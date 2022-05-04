Штурм Азовстали: российские войска прорвались на территорию завода, - Арахамия
Защитники Азовстали вышли на связь, однако российские войска уже на территории завода
Об этом сообщил глава делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия.
"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории Азовстали находятся уже", - сообщил Арахамия.
Подробностей происходящего на заводе "Азовсталь" он не раскрыл.
- Ранее городские власти Мариуполя сообщили, что потеряли связь с украинскими военными, защищающими Азовсталь. Мэр Мариуполя подчеркнул, что в заблокированном городе не прекращаются тяжелые бои и каждый день на Азовстали пытаются прорвать крепости украинских воинов.
- В Генштабе сообщили, что российские войска возобновили наступление , блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе Азовстали.
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