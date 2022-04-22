Штурм "Азовстали" приведет к значительным потерям российских войск, - Минобороны Великобритании

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

В министерстве отмечают, что полномасштабное наземное нападение России на завод, вероятно, приведет к значительным потерям россиян, что еще больше снизит их общую боевую эффективность.

"На востоке Донбасса продолжаются тяжелые обстрелы и бои, поскольку Россия стремится продвинуться дальше в населенные пункты, включая Красный Лиман, Барвенково, Лиман и Попасную, в рамках своих планов в регионе", - отметили в Минобороны Великобритании.

21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".

Однако россияне продолжают бомбардировку завода, несмотря на заявление Путина.

21 апреля кадыровцы заявили о полном контроле над городом, однако советник мэра Мариуполя показал видео боев вне "Азовстали" и опроверг это сообщение.

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