Штурм "Азовстали" приведет к значительным потерям российских войск, - Минобороны Великобритании
В британской разведке считают, что решение Путина заблокировать сталелитейный завод "Азовсталь", вероятно, указывает на желание умерить украинское сопротивление в Мариуполе. Таким образом, он хочет освободить российские силы для развертывания в других местах на Востоке Украины
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
В министерстве отмечают, что полномасштабное наземное нападение России на завод, вероятно, приведет к значительным потерям россиян, что еще больше снизит их общую боевую эффективность.
"На востоке Донбасса продолжаются тяжелые обстрелы и бои, поскольку Россия стремится продвинуться дальше в населенные пункты, включая Красный Лиман, Барвенково, Лиман и Попасную, в рамках своих планов в регионе", - отметили в Минобороны Великобритании.
- 21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".
- Однако россияне продолжают бомбардировку завода, несмотря на заявление Путина.
- 21 апреля кадыровцы заявили о полном контроле над городом, однако советник мэра Мариуполя показал видео боев вне "Азовстали" и опроверг это сообщение.
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