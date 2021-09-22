Штраф от 170 тыс. грн или срок до трех лет: правительство усилит ответственность за подделку COVID-сертификатов

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Сегодня планируем утвердить и направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за подделку документов, касающихся прививок. Подделал такие документы - штраф от 170 000 или срок до трех лет", - сказал Шмыгаль.



Он отметил, что штрафы в тысячи гривен и ограничения свободы до двух лет будут предусмотрены как для людей, которые используют подделки, так и для врачей, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках.



Шмыгаль заявил, что подделка COVID-документов является угрозой обществу и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит усиление ответственности за это нарушение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb