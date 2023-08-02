Львовский суд наказал одесского быка, агрессивно среагировавшего на замечание, что слушаетпесни Лепса.

Он должен заплатить 51 гривню штрафа.

Это издевательское решение даже хуже, чем если бы не было никакого наказания.

Сейчас этот мудак просто тупо ржет. А еще тысячи таких же, как он, поняли: уже можно.

По нормальному за такое решение судья должен сидеть в подвале СБУ. Но не у нас.

Таких случаев почти не было год назад, но их тьма с весны этого года.

Преимущественно бьют тех, кто делает замечания о публичном исполнении русских песен.

Иногда полиция вмешивается, если скандал становится большим, но в большинстве случаев - умывает руки.

Как это было во время последнего инцидента в Белой Церкви.

Недавно на позняковское озеро мамаша притащила ребенка в футболке "Россия".

Двое ребят потребовали снять эту футболку. Она отказывалась и искренне удивлялась:

- Я ее купила в Крыму три года назад, еще до войны! Вы что, не ездили в Крым?

Но не это самое страшное, а комментарии в местном паблике, где две трети киевлян встали в защиту этой с*ки.

Они требовали, чтобы пацанов на фронт забрали "раз ни такие умные", потому что "может ей не за что купить новую футболочку".

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Пока мы разбираемся, заслужили ли украинцы эту войну за грехи своего прошлого, то давайте уже на берегу договоримся: мы точно заслужим будущую войну. Если будем штрафовать на 51 гривню. Если будем защищать футболку "Россия".

Если не будут приняты жесткие законы за любую публичную толерантность к чему-либо российскому.

Если штрафы не будут такими драконовскими, что даже пьяное чмо на подсознании будет бояться орать "Господа офицеры".

Если не будет принят закон о серых паспортах, об ограничении избирательных прав для Донбасса и Крыма, о легкой и прозрачной процедуре лишения гражданства за коллаборацию.

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Если не будет переоснована Республика и даже война не заставит демонтировать эту Родину-мать с тризубом, нашу сине-желтенькую УССР.

Уже очень скоро будем иметь пророссийскую партию в парламенте.

Им хватит голосов освобожденного Крыма и Донбасса, чтобы получить свое представительство.

И уже с парламентской трибуны, коварно апеллируя к правам человека и ЕС, снова будут атаковать Украину изнутри.

Пусть откровенной ваты и не так уж много, но какаяразница никуда не делась.

И если уже через год после вторжения ведут себя так, как будто войны и нет, то что будет через пять лет после?

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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