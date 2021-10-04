Штраф и отстранение от работы на год: в Украине вынесли первый приговор за подделку COVID-сертификатов
Суд объявил первый в Украине приговор за подделку COVID-сертификатов
Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на совещании в Офисе президента, передает пресс-служба Минздрава в Telegram.
Врач из Павлограда (Днепропетровская область) получил штраф 34 тыс. грн и лишение права работать по специальности в течение одного года.
За прошедшую неделю было проведено 13 обысков и открыто 12 дел.
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