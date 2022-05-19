Об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд.

Стало известно, что Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области признал двух граждан Украины виновными в попытке неправомерного пересечения границы. Молодых людей задержали еще в конце марта.

41 и 30-летние уклоняющиеся от военной службы признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины и назначено наказание в виде максимально определенного размера штрафа – 68 тыс. грн. каждому.

€3000, которыми правонарушители пытались подкупить пограничников, изъяли в пользу государства.

Кроме того, обоим осужденным вручили повестки о вызовах в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки, для рассмотрения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы по мобилизации.

Напомним, 21 марта в Винницкой области задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу

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