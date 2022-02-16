Штормовой ветер, дождь, мокрый снег и +14°C, - синоптик Наталья Диденко о погоде на 17 февраля

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .



В течение 17 февраля в западных, северных и центральных областях Украины будет идти дождь. В Карпатах он может смешиваться с мокрым снегом, в горах следует ожидать сильных осадков. В Одесской и Николаевской областях ожидается дождь. На востоке, Херсоне, Запорожье и в Крыму будет сухая погода.



Ночью на 17 февраля температура воздуха будет +1...+4°C, а днем - +5...+11°C. В южной части Украины она составит +9...+14°C. В восточных областях и на Северо-востоке ночью синоптик обещает -2...+2°C, а днем - 0...+4°C.



В Киев с Юго-Запада придет порывистый, иногда штормовой ветер. Температура воздуха достигает +8°C.



В ближайшие дни в Украине будет теплая, но ветреная и влажная погода.

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