Штормовое предупреждение: украинцам сообщают о гололедице, мокром снеге и порывах ветра
Завтра, 13 декабря, в Украине желтый уровень погодной опасности. Предупреждают о гололедице, мокром снеге и порывах ветра
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
13 декабря на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица", - пишет пресс-служба.
Синоптики подчеркивают, что днем в центральных областях, кроме Винницкой, а также в Харьковской и Сумской ожидается значительный, местами мокрый снег.
На Востоке Украины прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности.
I уровень, желтый, означает, что погодные условия потенциально опасны – для людей, инфраструктуры и окружающей среды.
"Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий", - отметили в ведомстве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.17
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное