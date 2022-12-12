Штормовое предупреждение: украинцам сообщают о гололедице, мокром снеге и порывах ветра

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

13 декабря на дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица", - пишет пресс-служба.

Синоптики подчеркивают, что днем в центральных областях, кроме Винницкой, а также в Харьковской и Сумской ожидается значительный, местами мокрый снег.

На Востоке Украины прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности.

I уровень, желтый, означает, что погодные условия потенциально опасны – для людей, инфраструктуры и окружающей среды.

"Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий", - отметили в ведомстве.

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