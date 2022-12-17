Штормовое море вынесло якорную мину на побережье Николаевщины

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"На этот раз опасный сюрприз оказался очень близко к прибрежным зданиям гражданского населения. Местные жители немедленно известили военных об обнаруженном снаряде", - рассказали в Командовании.

Силы подрывного подразделения Военно-Морских Сил обезвредили мину на месте обнаружения. После этого переместили его в безопасное место для окончательного уничтожения.

"Напоминаем, что в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите соответствующие службы. Помните, что побережье в условиях войны – зона опасности. Соблюдайте режимные ограничения военного положения, они направлены на сохранение вашей жизни", - подчеркивают в ВСУ.

16 декабря вражеский беспилотный летательный аппарат стремился попасть в морских пограничников Николаевской области.

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