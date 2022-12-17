Штормовое море вынесло якорную мину на побережье Николаевщины
Сегодня 17 декабря на морском побережье Николаевской области нашли якорную мину
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"На этот раз опасный сюрприз оказался очень близко к прибрежным зданиям гражданского населения. Местные жители немедленно известили военных об обнаруженном снаряде", - рассказали в Командовании.
Силы подрывного подразделения Военно-Морских Сил обезвредили мину на месте обнаружения. После этого переместили его в безопасное место для окончательного уничтожения.
"Напоминаем, что в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите соответствующие службы. Помните, что побережье в условиях войны – зона опасности. Соблюдайте режимные ограничения военного положения, они направлены на сохранение вашей жизни", - подчеркивают в ВСУ.
- 16 декабря вражеский беспилотный летательный аппарат стремился попасть в морских пограничников Николаевской области.
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