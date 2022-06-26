Об этом сообщил Владислав Назаров , спикер ОК "Юг" в видеообращении в фейсбук.

"Штормовая погода в Черном море продолжает удерживать основной состав корабельной группировки вражеского флота в пунктах базирования. В северо-западной части моря следят 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами на борту", - сказал Назаров.

Он добавил, что на острове Змеиный продолжались активные действия военной операции по задействованию разнородных сил и видов вооружения, их результаты уточняются.

"В районе Одесского газоконденсатного месторождения зафиксирована активность поисково-спасательных судов рашистов. Предположительно – проведение эвакуации персонала в результате чрезвычайной ситуации на одной из платформ", – отметил Владислав Назаров.

По его словам, ситуация в зоне ответственности ОК "Юг" сложная, но контролируемая. Среди ночи на 26 июня враг атаковал Херсонщину двумя ракетами из Су-35, а позиции в Николаевской области атакованы "смерчем" на рассвете, без потерь. В то же время ВСУ уничтожили беспилотник, которым враг проводил наведение артиллерии на Николаев.

"В Баштанском районе Николаевской области в течение новичков враг плотно гнал по сельскохозяйственным угодьям, пострадавших нет", - отметил он.

По словам Назарова, враг на Херсонщине не гнушается бить по своим же позициям, чтобы списать потери на украинских военных и "быстрее ушиться из зоны боевых действий".

В ОК "Юг" также отмечают активную партизанскую деятельность на оккупированных территориях Юга, из-за чего враг усиливает охрану.

Напомним, в Каховке взорвали автомобиль коллаборантки, "начальницы" местного управления образования.

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