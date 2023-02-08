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Штормовая погода не позволяет оккупантам вывести в море ракетоносители и проводить воздушную разведку, - ОК "Юг"

8 февраля, 2023 среда
10:35
война с Россией

Из-за шторма Россия не может вывести в Черное море ракетоносители. Также мощный ветер не позволяет оккупантам проводить воздушную разведку

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"У нас очень мощно штормит. Этот шторм влияет на военную обстановку. Потому что корабельная группировка врага то увеличивается, то уменьшается. Сейчас она в критически малом состоянии – сейчас один корабль. Все ракетоносители заведены в пункты базирования и укрываются от шторма", - отметила она.

Гуменюк указала на то, что в Азовском море тоже штормит, поэтому там нет кораблей.

"Также ветры не дают врагу возможности проводить воздушную разведку. Поэтому, пользуясь естественной паузой, мы отрабатываем боевые задачи. Контрбатарейное противодействие продолжается", - добавила представительница ОК "Юг".

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