Штормовая погода не позволяет оккупантам вывести в море ракетоносители и проводить воздушную разведку, - ОК "Юг"
Из-за шторма Россия не может вывести в Черное море ракетоносители. Также мощный ветер не позволяет оккупантам проводить воздушную разведку
Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"У нас очень мощно штормит. Этот шторм влияет на военную обстановку. Потому что корабельная группировка врага то увеличивается, то уменьшается. Сейчас она в критически малом состоянии – сейчас один корабль. Все ракетоносители заведены в пункты базирования и укрываются от шторма", - отметила она.
Гуменюк указала на то, что в Азовском море тоже штормит, поэтому там нет кораблей.
"Также ветры не дают врагу возможности проводить воздушную разведку. Поэтому, пользуясь естественной паузой, мы отрабатываем боевые задачи. Контрбатарейное противодействие продолжается", - добавила представительница ОК "Юг".
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