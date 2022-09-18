Шторм заставил Россию резко снизить количество кораблей в Черном море
В Черном море из-за штормовой погоды уменьшилась корабельная группировка российского флота
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Угрозы вражеской активности никуда не исчезли, оперативно реагируйте на сообщения об опасности, находитесь в укрытиях до окончания тревоги, при целесообразности соблюдайте правила двух стен, будьте бдительны и осмотрительны, доверяйте только официальным источникам, верьте в силы обороны, в ВСУ и в Победу!" ", - подчеркивают в "Юге".
В Черном море шторм вынудил россиян минимизировать количество кораблей до 6 единиц. Группировка укрывается вдоль южного побережья Крыма.
На боевом дежурстве остался носитель 8 крылатых ракет "Калибр" и 3 больших десантных корабля.
- 17 августа российские войска пытались атаковать позиции ВСУ силами взвода, танков Т-72 и другой бронированной техники, однако наша оборона сумела отразить штурм оккупантов.
- В оперативном командовании "Юг" отметили, что украинская артиллерия испортила планы оккупантов восстановить Антоновский железнодорожный мост.
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