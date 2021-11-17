Шторм заблокировал транспортное сообщение между Ванкувером и остальной Канадой

Об этом сообщает BBC.



В Британской Колумбии с выходных продолжаются сильные ливни, вызвавшие наводнения и оползни. В понедельник, 16 ноября, тысячи человек были эвакуированы из своих домов.



Министр транспорта провинции Роб Флеминг назвал ливень наихудшим за последние сто лет.



Также сообщается о жертвах. Местная полиция обнаружила тело женщины на месте оползня, также сообщается о двух пропавших без вести.



Две автомагистрали, ведущие в Ванкувер, закрыли из-за повреждений. Местные железнодорожные пути парализованы, что отразилось на поставках пищевых продуктов и угля.



В горном городке Агасис пришлось с помощью вертолетов спасать 300 человек, оказавшихся на заблокированной части дороги.



Доподлинно неизвестно, является ли ненастье следствием изменения климата, но повышенная температура поверхности моря подогревает воздух над ним и влияет на силу циклонов, ураганов и тайфунов.



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