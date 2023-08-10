Шторм в Норвегии разрушил дамбу на самой большой реке страны: эвакуированы тысячи человек
Мощный шторм "Ганс", бушующий в Норвегии, вызвал серьезные инфраструктурные разрушения. Из-за непогоды эвакуировали тысячи человек
Об этом сообщает Reuters.
В результате непогоды уровень рек достиг максимального за последние 50 лет показателя. Дома и предприятия были затоплены или снесены оползнями, эвакуировали более 3 тысяч человек.
Речная дамба электростанции Браскерейдфосс на востоке Норвегии была разрушена из-за сильного дождя. Это сооружение расположено на реке Гломма, самой большой водной артерии страны.
Из-за того, что реки вышли из берегов, главные дороги закрыты, а железнодорожное сообщение в больших частях южной Норвегии приостановлено. Правительство ждет новых наводнений.
"Следующие два-три дня будут абсолютно критическими, и мы будем мобилизоваться круглосуточно", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
- Напомним, в Скандинавских странах бушует мощный шторм "Ганс". Он начался в Швеции и впоследствии перевернулся в Норвегию. Также пострадали части Дании и Финляндии.
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