Об этом сообщает Reuters.

В результате непогоды уровень рек достиг максимального за последние 50 лет показателя. Дома и предприятия были затоплены или снесены оползнями, эвакуировали более 3 тысяч человек.

Речная дамба электростанции Браскерейдфосс на востоке Норвегии была разрушена из-за сильного дождя. Это сооружение расположено на реке Гломма, самой большой водной артерии страны.

Из-за того, что реки вышли из берегов, главные дороги закрыты, а железнодорожное сообщение в больших частях южной Норвегии приостановлено. Правительство ждет новых наводнений.

"Следующие два-три дня будут абсолютно критическими, и мы будем мобилизоваться круглосуточно", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.