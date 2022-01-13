Шторм на Азовском море и в портах: спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



"По данным Укргидрометцентра, днем 14 января на Азовском море и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-15 дм. (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 января синоптики предупредили о шквальном ветре в западных областях Украины.

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