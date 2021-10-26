Штайнмайер вручил Меркель документ об окончании ее полномочий
В Берлине во вторник вечером, 26 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель сообщение об истечении ее полномочий
Об этом сообщает Укринформ .
Меркель получила "свидетельство об увольнении" во дворце Бельвю. Она остается временным исполняющим обязанности, пока по итогам сентябрьских выборов в Бундестаге не сформируется новая коалиция.
Меркель правил Германией 15 лет и 338 дней. Если кандидатура ее преемника не будет утверждена до 19 декабря, Меркель побьет рекорд Гельмута Коля по продолжительности руководства страной.
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