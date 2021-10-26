Штайнмайер вручил Меркель документ об окончании ее полномочий

Об этом сообщает Укринформ .



Меркель получила "свидетельство об увольнении" во дворце Бельвю. Она остается временным исполняющим обязанности, пока по итогам сентябрьских выборов в Бундестаге не сформируется новая коалиция.



Меркель правил Германией 15 лет и 338 дней. Если кандидатура ее преемника не будет утверждена до 19 декабря, Меркель побьет рекорд Гельмута Коля по продолжительности руководства страной.

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