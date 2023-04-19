Об этом сообщает DW .

"Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные здесь немцами", - заявил Штайнмайер на памятном мероприятии в Варшаве 19 апреля в присутствии президентов Польши и Израиля Анджея Дуды и Ицхака Герцога.

Он заверил, что немцы осознают свою ответственность перед выжившими и погибшими.

"Немцы преследовали, поработили и убивали евреев Европы, евреев Варшавы с жестокостью и бесчеловечностью, для которых у нас нет слов. Для нас, немцев, ответственность за нашу историю не имеет конечной точки. Она останется нам напоминанием и нашей миссией в настоящем и будущем" , - сказал Штайнмайер.

Он также обвинил российского диктатора Владимира Путина в нарушении международного права.

"Российский президент нарушил международное право, обжаловал границы, совершил захват земель. Эта война приносит неизмеримые страдания, насилие, разрушение и смерть народа Украины. Вы в Польше и Израиле знаете по своей истории, что свободу и независимость необходимо защищать и отстаивать", - отметил Штайнмайер.

Президент Германии подчеркнул, что после трагических событий Второй мировой в Европе никогда не должна была снова начинаться война, похожая на российское вторжение в Украину.

"Никогда больше!" - так звучит важнейший урок истории Германии, и он означает, что в Европе никогда не должна была снова начинаться война, похожая на российское вторжение в Украину. Никогда больше - значит, мы твердо стоим на стороне Украины вместе с Польшей и другими нашими союзниками. Мы поддерживаем Украину в гуманитарном, политическом и военном отношении", - подытожил Штайнмайер.