Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Скоро будут поставлены 2 системы MARS и 4 гаубицы", - сказал Штайнмайер на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Говоря о путях поиска мира в Украине, он сказал, обращаясь к Зеленскому: "Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, желающий Путин, может вызвать новую войну".

В офисе президента Украины отметили, что Зеленский обсудил со Штайнмайером много важных тем. Финансовая и последующая политическая помощь, восстановление Украины, вопросы европейской и евроатлантической интеграции, глобальная продовольственная безопасность. И, конечно, оборонительные потребности нашего государства. В частности, это касается систем артиллерии, бронетехники и других вооружений.

"Также сегодня мы впервые в истории наших двусторонних отношений одобрили совместное заявление Президентов. В частности, оно закрепляет личный патронаж Президента Штайнмайера над процессом восстановления Черниговщины", – отметил лидер Украины.

Напомним, Штайнмайер неожиданно прибыл в Киев во вторник утром. Президент Германии прибыл утренним поездом от Укрзализныци, которая оригинально поприветствовала его открытками и букетом ирисов (в благодарность за систему ПВО с аналогичным названием).

Он намеревался встретиться с Зеленским в Киеве в прошлый четверг. Однако отложил поездку, поскольку немецкие органы власти имели беспокойство по поводу безопасности.

Штайнмайер во время визита в Корюковку Черниговской области был вынужден отправиться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги, где пообщался с простыми черниговчанами.

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