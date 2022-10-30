Об этом говорится в эфире Еспрес.



Дипломат отметил, что угроза Путина ядерным оружием является очень серьезным поводом для всех остальных принимать решения.



"И в этом плане я аплодирую стоя тому, как переступая большие политические свои внутренние преграды, сделал выбор Штайнмайер (президент ФРГ, – ред.). Я его знаю еще со времен, когда он был министром иностранных дел и проводил пророссийскую политику. Мне кажется, сейчас он сделал мощный политический шаг, он признал себя виновным и сказал, что ошибался и был одним из проводивших провальную катастрофическую политику. К тому же Штайнмайер не стал искать кого-то другого, на кого можно было бы свалить ответственность", - прокомментировал экс-министр иностранных дел Украины.



Владимир Огрызко отметил, что программная речь Штайнмайера после его возвращения из Украины вдохновляет. Потому что люди, которые искренне или неискренне ошибались и сегодня на Западе продолжают играть серьезную политическую роль, они способны к самоанализу и к изменению политики.



"По моему мнению, этого Путин никак понять не может, потому что все еще считает, что он так же дергает кого-то за ниточки в Германии или может управлять Италией, или может продолжать действовать через своего пятиколонника в Будапеште, то есть у него разрыв с реалиями на самом деле является фантастическим. Но мы должны жить с этим и понимать: или мы его, или он нас, потому что здесь иного варианта нет", - подытожил дипломат.

25 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был с визитом в Украине.

28 октября президент Германии Штайнмайер обвинил президента России Владимира Путина в том, что европейский порядок безопасности превратился в пепел.

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