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Штайнмайер сделал мощный политический шаг, он признал, что ошибался - дипломат Огрызко

30 октября, 2022 воскресенье
15:10
война с Россией

Владимир Огрызко, дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. отметил, что изменение позиции президента ФРГ вдохновляет, потому что люди, играющие серьезные политические роли на Западе, способны к самоанализу и изменению своей политики

Об этом говорится в эфире Еспрес.

Дипломат отметил, что угроза Путина ядерным оружием является очень серьезным поводом для всех остальных принимать решения.

"И в этом плане я аплодирую стоя тому, как переступая большие политические свои внутренние преграды, сделал выбор Штайнмайер (президент ФРГ, – ред.). Я его знаю еще со времен, когда он был министром иностранных дел и проводил пророссийскую политику. Мне кажется, сейчас он сделал мощный политический шаг, он признал себя виновным и сказал, что ошибался и был одним из проводивших провальную катастрофическую политику. К тому же Штайнмайер не стал искать кого-то другого, на кого можно было бы свалить ответственность", - прокомментировал экс-министр иностранных дел Украины.

Владимир Огрызко отметил, что программная речь Штайнмайера после его возвращения из Украины вдохновляет. Потому что люди, которые искренне или неискренне ошибались и сегодня на Западе продолжают играть серьезную политическую роль, они способны к самоанализу и к изменению политики.

"По моему мнению, этого Путин никак понять не может, потому что все еще считает, что он так же дергает кого-то за ниточки в Германии или может управлять Италией, или может продолжать действовать через своего пятиколонника в Будапеште, то есть у него разрыв с реалиями на самом деле является фантастическим. Но мы должны жить с этим и понимать: или мы его, или он нас, потому что здесь иного варианта нет", - подытожил дипломат.

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