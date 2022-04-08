Штайнмайер считает, что для Путина нужно созвать трибунал из-за военных преступлений

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel .



На вопрос, должен ли Путин и глава МИДа РФ Сергей Лавров предстать перед судом ООН в Гааге Штайнмайер ответил: "Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет ответить. В том числе солдати. В том числе военачальники". И, конечно, те, кто несет политическую ответственность".

Напомним, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, пропагандистская статья "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованная в агентстве "РИА Новости", является одним из доказательств будущего трибунала против военных преступников из РФ.