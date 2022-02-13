Штайнмайер - Путину: "Ослабьте удавку на шее Украины"

Соответствующее заявление политик сделал в воскресенье, 13 февраля 2022 года, после того, как Федеральное собрание переизбрало его на должность, передает DW.



"Я обращаюсь к президенту Путину: ослабьте удавку на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", - подчеркнул Штайнмайер.



Президент Германии предупредил о серьезности угрозы.



"Мы находимся в опасности, (что связана с вероятностью, - ред.) военного конфликта, войны в Восточной Европе. Ответственность за это несет Россия", - подчеркнул он.



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По словам президента ФРГ, "рост численности российских войск" у границы с Украиной невозможно трактовать ложным образом.



"Это - угроза для Украины", и таков и был замысел России, убежден он.



Однако у украинцев есть "право на жизнь без страха и угроз", право на "самоопределение и суверенитет". Тем, кто пытается это разрушить, "мы дадим решительный ответ", - подытожил Штайнмайер.



Справка



Франка-Вальтера Штайнмайера сегодня, 13 февраля, переизбрали на должность президента ФРГ на второй срок.



За его кандидатуру проголосовало большинство членов Федерального собрания - 1045 из 1425 голосов, признанных действительными. 86 членов собрания воздержались, еще 294 проголосовали за других кандидатов.

Напомним, вчера, 12 февраля у Путина были телефонные разговоры об Украине с американским и французским президентами Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном.

Беседой с Байденом он остался недоволен.



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