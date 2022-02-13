Штайнмайер - Путину: "Ослабьте удавку на шее Украины"
Франк-Вальтер Штайнмайер, второй раз избранный президентом Германии, призвал российского руководителя Владимира Путина срочно начать мирное урегулирование конфликта с Украиной
Соответствующее заявление политик сделал в воскресенье, 13 февраля 2022 года, после того, как Федеральное собрание переизбрало его на должность, передает DW.
"Я обращаюсь к президенту Путину: ослабьте удавку на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", - подчеркнул Штайнмайер.
Президент Германии предупредил о серьезности угрозы.
"Мы находимся в опасности, (что связана с вероятностью, - ред.) военного конфликта, войны в Восточной Европе. Ответственность за это несет Россия", - подчеркнул он.
Читайте также: Макрон - Путину: "Я прошу вас остановиться"
По словам президента ФРГ, "рост численности российских войск" у границы с Украиной невозможно трактовать ложным образом.
"Это - угроза для Украины", и таков и был замысел России, убежден он.
Однако у украинцев есть "право на жизнь без страха и угроз", право на "самоопределение и суверенитет". Тем, кто пытается это разрушить, "мы дадим решительный ответ", - подытожил Штайнмайер.
Справка
Франка-Вальтера Штайнмайера сегодня, 13 февраля, переизбрали на должность президента ФРГ на второй срок.
За его кандидатуру проголосовало большинство членов Федерального собрания - 1045 из 1425 голосов, признанных действительными. 86 членов собрания воздержались, еще 294 проголосовали за других кандидатов.
- Напомним, вчера, 12 февраля у Путина были телефонные разговоры об Украине с американским и французским президентами Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном.
- Беседой с Байденом он остался недоволен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.91
Покупка 27.91Продажа 28.31
-
EUR
Покупка 31.74Продажа 32.31
- Актуальное
- Важное