Об этом пишет CNN со ссылкой на правительство Германии.

20 декабря у Франка-Вальтера Штайнмайера был часовой телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином.

"Штайнмайер подчеркнул общий интерес Китая и Европы в прекращении войны при условии вывода российских войск", - пишет издание.

Президент Германии попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию и повлиять на Путина по поводу войны в Украине.

Также Штайнмайер поблагодарил президента Китая за "четкое неприятие ядерных угроз со стороны России".

В ходе разговора президент ФРГ подтвердил решимость Германии продолжать помогать Украине. Штайнмайер подчеркнул, что Европа не отступит от угроз РФ и принимает меры против энергетического кризиса.

Президент Германии добавил, что российская агрессия укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы, а Путин принципиально просчитался.

29 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил , что предложения о перемирии с Россией "безрассудны", ведь установление прекращения огня сейчас, по сути, оправдывает всю произошедшую несправедливость.

Также разработчик базирующейся в Эстонии робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных транспортных средств (UGV) THeMIS.

29 ноября президент Германии Штайнмайер на фоне разрушения украинской энергетической инфраструктуры выступил за увеличение поддержки Киеву ввиду приближающейся зимы.

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