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Штайнмайер призвал президента Китая использовать свое влияние на Путина, чтобы прекратить войну в Украине

20 декабря, 2022 вторник
18:16
Мир

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер при разговоре призвал китайского лидера Си Цзиньпина использовать свое влияние на президента РФ Владимира Путина, чтобы прекратить войну против Украины

Об этом пишет CNN со ссылкой на правительство Германии.

20 декабря у Франка-Вальтера Штайнмайера был часовой телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином.

"Штайнмайер подчеркнул общий интерес Китая и Европы в прекращении войны при условии вывода российских войск", - пишет издание.

Президент Германии попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию и повлиять на Путина по поводу войны в Украине.

Также Штайнмайер поблагодарил президента Китая за "четкое неприятие ядерных угроз со стороны России".

В ходе разговора президент ФРГ подтвердил решимость Германии продолжать помогать Украине. Штайнмайер подчеркнул, что Европа не отступит от угроз РФ и принимает меры против энергетического кризиса.

Президент Германии добавил, что российская агрессия укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы, а Путин принципиально просчитался.

  • 29 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил , что предложения о перемирии с Россией "безрассудны", ведь установление прекращения огня сейчас, по сути, оправдывает всю произошедшую несправедливость.
  • Также разработчик базирующейся в Эстонии робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных транспортных средств (UGV) THeMIS.
  • 29 ноября президент Германии Штайнмайер на фоне разрушения украинской энергетической инфраструктуры выступил за увеличение поддержки Киеву ввиду приближающейся зимы.

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Россия
Китай
Владимир Путин
Германия
Франк-Вальтер Штайнмаер
война с Россией
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