Штайнмайер призвал Германию оказать дополнительную помощь Украине, учитывая приближение холодов
Президент Германии Штайнмайер на фоне разрушения украинской энергетической инфраструктуры выступил за увеличение поддержки Киеву, учитывая приближение зимы
Об этом пишет Deutschlandfunk Kultur .
29 ноября в Берлине во время посещения логистического центра Немецкого общества Красного Креста в аэропорту перед отлетом в Северную Македонию президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к дополнительной помощи Украине.
"Миллионы людей сейчас сталкиваются с зимой в темноте и холоде", - сказал Штайнмайер.
Президент призвал немецкие города и муниципалитеты вступать в партнерские отношения с Украиной для большей помощи, учитывая зиму: "Благодаря этому помощь может оказываться небюрократически, от человека к человеку".
Также Штайнмайер просит делать пожертвования для того, чтобы гуманитарные организации имели возможность приобрести необходимую технику, в частности генераторы, обогреватели.
- 29 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил , что предложения о перемирии с Россией "безрассудны", ведь установление прекращения огня сейчас, по сути, оправдывает всю произошедшую несправедливость.
- Также разработчик базирующейся в Эстонии робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных транспортных средств (UGV) THeMIS.
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