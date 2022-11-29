Об этом пишет Deutschlandfunk Kultur .

29 ноября в Берлине во время посещения логистического центра Немецкого общества Красного Креста в аэропорту перед отлетом в Северную Македонию президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к дополнительной помощи Украине.

"Миллионы людей сейчас сталкиваются с зимой в темноте и холоде", - сказал Штайнмайер.

Президент призвал немецкие города и муниципалитеты вступать в партнерские отношения с Украиной для большей помощи, учитывая зиму: "Благодаря этому помощь может оказываться небюрократически, от человека к человеку".

Также Штайнмайер просит делать пожертвования для того, чтобы гуманитарные организации имели возможность приобрести необходимую технику, в частности генераторы, обогреватели.

29 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил , что предложения о перемирии с Россией "безрассудны", ведь установление прекращения огня сейчас, по сути, оправдывает всю произошедшую несправедливость.

Также разработчик базирующейся в Эстонии робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных транспортных средств (UGV) THeMIS.

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