Штайнмайер пообещал поддержку Украины по ПВО и восстановлению инфраструктуры

Об этом пишет в твиттере пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин .

"Сегодня провели телефонный разговор федеральный президент Штайнмайер и президент Зеленский. Федеральный президент заверил президента Украины в неизменной солидарности и поддержке Германии", - написала Гаммелин.

Пресс-секретарь отметила, что в связи с усилением ударов российских ракет и атак дронов помощь будет касаться и военной поддержки. Поэтому Германия для Украины отправит ПВО и в дальнейшем будет поставлять современную технику.

"Федеральный президент заверил, что Германия поддержит восстановление разрушенной инфраструктуры электричества, отопления и воды. Он охарактеризовал атаки России на жизненно важную инфраструктуру, как подлые. Президент Зеленский поблагодарил за поддержку Германии. Оба президента с нетерпением ждут личной встречи в Киеве", - сообщила Гоммелин.

18 октября Германия передала Украине пять БРЭМ Bergepanzer 2, зимнюю форму и оборудование. Также немецкая сторона передала 167 тысяч патронов для стрелкового оружия и семь понтонных систем.

Немецкий канцлер Олаф Шольц объявил, что Германия хочет подготовить весной полную украинскую бригаду численностью до 5 тысяч солдат.

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