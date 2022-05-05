Штайнмайер поговорил с Зеленским и получил приглашение посетить Киев

Об этом сообщает Spiegel.

В 45-минутном разговоре Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. По словам пресс-секретаря, все недоразумения из прошлого уладили и Зеленский пригласил в Украину федерального президента и канцлера. Впрочем, пока неизвестно, готов ли Штайнмайер ехать в Киев и когда возможна поездка.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что разговор действительно состоялся. "Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу только сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", - прокомментировал он.

Отметим, что вчера, 4 мая, стало известно, что Штайнмайер готов к разговору с Зеленским и может состояться в ближайшее время. Только после этого станет возможной окончательная стабилизация отношений между двумя странами и визит в Киев самого Штайнмайера, канцлера Олафа Шольца или главы МИД Германии Анналены Бербок.

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