Штайнмайер поговорил с Зеленским и получил приглашение посетить Киев
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого получил приглашение приехать в Украину
Об этом сообщает Spiegel.
В 45-минутном разговоре Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины. По словам пресс-секретаря, все недоразумения из прошлого уладили и Зеленский пригласил в Украину федерального президента и канцлера. Впрочем, пока неизвестно, готов ли Штайнмайер ехать в Киев и когда возможна поездка.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что разговор действительно состоялся. "Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу только сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины – бесполезна", - прокомментировал он.
- Отметим, что вчера, 4 мая, стало известно, что Штайнмайер готов к разговору с Зеленским и может состояться в ближайшее время. Только после этого станет возможной окончательная стабилизация отношений между двумя странами и визит в Киев самого Штайнмайера, канцлера Олафа Шольца или главы МИД Германии Анналены Бербок.
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