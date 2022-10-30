Штайнмайер ответил на вопрос: "Какое отношение эта война имеет к нам, немцам?"

Всю свою речь на Валдае Путин хамил на грани дипломатического этикета в адрес коллективного Запада. Особенно доставалось Германии. Несколько раз упорот намекал на несамостоятельность Германии и пребывание под влиянием Вашингтона.

Из Германии немедленно прилетел ответок. И какая! И от кого! Штайнмайер задвинул такое обращение к нации, что Дания содрогнулась.

После этой речи убежден: Германия будет поддерживать Украину до самой победы столько, сколько потребуется.

Для нас в Германии это означает, что наступают тяжелые годы. Жесткие годы

Основные 10 тезисов:

1. 24 февраля стало днем смены эпох.

2. Германии нужно отвергнуть старые образы мышления и старые надежды. Особенно это касается отношения к России.

3. Мир встал на путь к конфронтации. Для нас в Германии это означает, что наступают тяжелые годы. Жестокие годы.

4. Стремление Китая к экономическому и политическому могуществу будет определять международные отношения в обозримом будущем.

5. Нам нужно не мышление войны, но стойкость и дух сопротивления. Это включает, в первую очередь, сильные и хорошо оснащенные вооруженные силы, бундесвер. Это ожидает народ нашей страны, а также наши соседи и партнеры.

Несправедливый мир не есть миром – он несет в себе семена новых войн. Несправедливый мир усугубит всех тех в мире, чья жажда власти не знает законов и правил

6. Да, санкции имеют свою цену, в том числе и для нас. Но какой была бы альтернатива? В наших интересах – освободиться от зависимости от режима, посылающего танки против соседней страны и использующего энергетику как оружие. В наших интересах – защитить себя и уменьшить нашу уязвимость.

7. Воображаемый "мир", который мы получим в результате таких действий (на условиях Путина), "мир", цементирующий захват Путиным чужой земли – не есть мир. Несправедливый мир не есть миром – он несет в себе семена новых войн. Несправедливый мир усугубит всех тех в мире, чья жажда власти не знает законов и правил.

8. В ближайшие годы потребуется, чтобы мы шли на определенные жертвы.

9. Путин пытается разделить Европу, и он впрыскивает яд в сердце общества. Железнодорожная сеть, энергоснабжение, интернет, программы на мобильных телефонах – все это уже было объектами атак. Мы должны лучше защищать себя.

10. Тот, кто пожимает плечами и спрашивает: "Какое отношение эта война имеет к нам, немцам?" – нет ни чувства ответственности, ни ощущения истории. Поэтому мы поддерживаем Украину и будем делать это столько, сколько потребуется.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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