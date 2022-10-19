Об этом сообщает Bild.

"Пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, желающих продемонстрировать свое присутствие в столице прямо сейчас", - заявил в комментарии Bild представитель украинского правительства.

Известно, что визит в Киев федерального президента Германии отменен "из соображений безопасности".

Издание пишет, что федеральное министерство иностранных дел, министерство внутренних дел и органы безопасности Германии рекомендовали Штайнмайеру не ехать в Киев. Однако в ближайшее время визит должен состояться.

Также сообщается, что приезд немецкого президента согласовывался несколько недель.

18 октября Германия передала Украине пять БРЭМ Bergepanzer 2, зимнюю форму и оборудование. Также немецкая сторона передала 167 тысяч патронов для стрелкового оружия и семь понтонных систем.

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