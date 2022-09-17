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Штайнмайер обещает Украине бессрочную поддержку

17 сентября, 2022 суббота
15:46
Мир

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обещает бессрочно поддерживать Украину столько, сколько это потребуется

Об этом Штайнмайер отметил во время встречи с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком.

"Мы разделяем страдания миллионов украинцев и украинок, и наша помощь не закончится. Она не имеет сроков. Несмотря на экономические трудности, с которыми сейчас сталкивается наше общество, мы будем и дальше вас поддерживать. Столько, сколько это будет нужно", - отметил немецкий президент.

В свою очередь Стефанчук отметил, что происходящее на фронте является действительно переломным моментом.

"Есть несколько компонентов, которые этому способствовали. Во-первых, героизм украинской армии. Во-вторых, помощь наших партнеров, финансовая и военная. В-третьих, большой подъем духа в обществе, в цивилизованном мире, что мы продемонстрировали, что можем победить в этой войне", - подчеркнул глава парламента.

Стефанчук призвал президента Германии содействовать принятию решений по военной помощи Украине, в частности отновительно поставки современного оружия.

  • 17 сентября глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер заявил, что из-за нехватки годной военной техники в вооруженных силах страны она должна прекратить ее поставку Украине . Вюстнер заявил, что "многие в бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности для обязательств Берлина в рамках НАТО и подготовки немецких военнослужащих.

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Новости
Германия
Франк-Вальтер Штайнмаер
война с Россией
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