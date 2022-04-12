Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, сообщает Der Spiegel.



"Мы сообщили, что мой президент и правительство были бы рады приветствовать в Киеве канцлера Олафа Шольца... Президент надеется на это", - сказал посол. Он отметил, что во время визита хотели бы обсудить помощь тяжелым вооружением.



"Мой президент этого с нетерпением ждет", – сказал Мельник.



Как отмечает Der Spiegel, пока никакой реакции со стороны канцелярии канцелера по приглашению нет.

Напомним, президент Германии Штайнмайер собирался в Киев, но Зеленский отказался встречаться с ним.

Штайнмайер признал , что его приверженность России была ошибкой, только в начале апреля. До этого он активно выступал за сотрудничество с РФ и построение Северного потока - 2. Также его авторству приписывают печально известную "формулу Штайнмайера", согласно которой предлагался российский вариант внедрения Минских соглашений.

Однако теперь Штайнмайер призывает созвать трибунал по военным преступлениям России и президента Владимира Путина.

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