Штайнмайер назвал заявления Путина о фашизме и денацификации в Украине надругательством над историей
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал заявления российского диктатора Владимира Путина о фашизме и денацификации в Украине надругательством над историей
Об этом сообщает DW .
"Когда он говорит о фашизме, о денацификации, он лжет. Это вероломное и циничное искажение истории. Приравнивание борьбы с национал-социализмом к своей жестокой, незаконной, агрессивной войне против Украины является вероломным и циничным надругательством над историей. Под предлогом денацификации президент России убивает даже тех людей, которые прошли через ад, в том числе переживших Холокост", - сказал Штайнмайер.
Также он назвал войну России против Украины переломным моментом эпохи.
"Путин, напав на Украину, окончательно разрушает основу европейского миропорядка. Нападение на Украину является нападением на идею либеральной демократии и на ценности, на которых она основана: это свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства", - отметил Штайнмайер.
Президент ФРГ признал, что ошибался и не верил в возможность того, что Путин "в своем имперском угаре" готов привести собственную страну к политическому, экономическому и моральному разорению.
- 8 апреля Франк-Вальтер Штайнмайер призвал созвать трибунал по военным преступлениям России и президента Владимира Путина.
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