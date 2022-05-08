Штайнмайер назвал заявления Путина о фашизме и денацификации в Украине надругательством над историей

Об этом сообщает DW .

"Когда он говорит о фашизме, о денацификации, он лжет. Это вероломное и циничное искажение истории. Приравнивание борьбы с национал-социализмом к своей жестокой, незаконной, агрессивной войне против Украины является вероломным и циничным надругательством над историей. Под предлогом денацификации президент России убивает даже тех людей, которые прошли через ад, в том числе переживших Холокост", - сказал Штайнмайер.

Также он назвал войну России против Украины переломным моментом эпохи.

"Путин, напав на Украину, окончательно разрушает основу европейского миропорядка. Нападение на Украину является нападением на идею либеральной демократии и на ценности, на которых она основана: это свобода, равенство, уважение прав человека и человеческого достоинства", - отметил Штайнмайер.

Президент ФРГ признал, что ошибался и не верил в возможность того, что Путин "в своем имперском угаре" готов привести собственную страну к политическому, экономическому и моральному разорению.

8 апреля Франк-Вальтер Штайнмайер призвал созвать трибунал по военным преступлениям России и президента Владимира Путина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb