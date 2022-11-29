Штайнмайер назвал любое предложение о перемирии с Россией "безрассудным"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что предложения о перемирии с Россией "безрассудны", ведь установление прекращения огня сейчас, по сути, оправдывает всю произошедшую несправедливость.
Об этом пишет издание DW.
Некоторые западные официальные лица настаивают, что прекращение огня может быть единственным способом прекратить боевые действия. Впрочем, Штайнмайер назвал любое предложение о перемирии "безрассудным".
"Установление прекращения огня теперь означало бы, по сути, оправдать всю произошедшую несправедливость", – пояснил он.
Поскольку российские войска оккупируют части Украины, перемирие сейчас позволит Москве сохранить свое присутствие на этих территориях, несмотря на то, что это нарушение международного права, сказал он. "Это не может быть целью прекращения огня", – добавил он.
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