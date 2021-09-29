Штайнмайер назвал фейком сообщения СМИ об отмене безвиза Украины и ЕС
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишиневе, - ред.). Я получил информацию в Берлине и Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", - заявил президент Германии.
- Напомним, ранее СМИ сообщили, что в ЕС заявили о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.
- В Кабмине и МИДе заявили, что Украина не получала официальных сигналов со стороны Евросоюза об отмене безвизового режима.
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