Штайнмайер назвал фейком сообщения СМИ об отмене безвиза Украины и ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишиневе, - ред.). Я получил информацию в Берлине и Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", - заявил президент Германии.

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