Штайнмайер на Черниговщине прятался в укрытии, где спонтанно пообщался с жителями
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Корюковку на Черниговщине был вынужден отправиться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги
Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.
По прибытии Штайнмайера в Корюковку была объявлена воздушная тревога. Сирена прозвучала, когда Штайнмайер общался со СМИ.
Немецкому президенту пришлось "вести спонтанный разговор" с гражданским населением в бомбоубежище, пишет издание.
Позже во вторник Штайнмайер должен вернуться в Киев и встретиться, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пока непонятно, как на его планы повлияет воздушная тревога.
- Напомним, Штайнмайер неожиданно прибыл в Киев во вторник утром. Президент Германии прибыл утренним поездом от Укрзализныци, которая оригинально поздравила его открытками и букетом ирисов (в благодарность за систему ПВО с аналогичным названием).
- Он намеревался встретиться с Зеленским в Киеве в прошлый четверг. Однако отложил поездку, поскольку немецкие органы власти имели беспокойство по поводу безопасности.
- В прошлом году Штайнмайер тоже посещал Корюковку, где в марте 1943 года нацисты убили всех жителей, а городок сожгли.
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