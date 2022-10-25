Штайнмайер на Черниговщине прятался в укрытии, где спонтанно пообщался с жителями

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

По прибытии Штайнмайера в Корюковку была объявлена воздушная тревога. Сирена прозвучала, когда Штайнмайер общался со СМИ.

Немецкому президенту пришлось "вести спонтанный разговор" с гражданским населением в бомбоубежище, пишет издание.

Позже во вторник Штайнмайер должен вернуться в Киев и встретиться, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пока непонятно, как на его планы повлияет воздушная тревога.

Напомним, Штайнмайер неожиданно прибыл в Киев во вторник утром. Президент Германии прибыл утренним поездом от Укрзализныци, которая оригинально поздравила его открытками и букетом ирисов (в благодарность за систему ПВО с аналогичным названием).

Он намеревался встретиться с Зеленским в Киеве в прошлый четверг. Однако отложил поездку, поскольку немецкие органы власти имели беспокойство по поводу безопасности.

В прошлом году Штайнмайер тоже посещал Корюковку, где в марте 1943 года нацисты убили всех жителей, а городок сожгли.

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