Речь Штайнмайера – одна из несомненных заслуг нашего бывшего посла в ФРГ Андрея Мельника. Потому что, то, что сказал немецкий президент, практически на 99% повторяет все месседжи, которые немецкому социуму внушал посол Украины в течение длительного времени, и от которых тот социум отмахивался, как от надоедливой мухи.

И вот теперь выходит, что радикальная украинская дипломатия возвращает немцам совесть, которую они за период своего преступного путинферштеерства почему-то потеряли и долго не хотели возвращать. Теперь они четко и главное действенно на нашей стороне в этой войне. О да, немцам такое очень не нравилось. Но до них все-таки дошло и доходит все лучше. А вот по-другому почему-то не доходило. Интересно почему? Может, потому, что если кроме крика ничего не помогает, то нужно кричать и действовать нестандартно, а не просто отбывать пресную дипломатическую каденцию в сытой стране, когда твоя страна истекает кровью?

Радикальная украинская дипломатия возвращает немцам совесть, которую они за период своего преступного путинферштеерства почему-то потеряли и долго не хотели возвращать

И это очевидно. Интересуют украинцы, которые его все это время поливали грязью. Честно говоря, было бы странно, если бы я сейчас прочел какую-нибудь критику в адрес посла Мельника в комментариях. Но тоже было бы интересно, какие бы существовали аргументы contra сегодня.

Ну да, ему, конечно, можно забросить и "обиженную колбасу" в адрес Шольца, и нарушение дипломатического этикета, и эти постоянные наезды на кого только можно, и особый стиль работы с СМИ. Это все понятно.

Но правда в том, что "обиженная колбаса" немецкого истеблишмента в конце концов заговорила словами Мельника. Поэтому успех этой гонзо-дипломатии и дан нам в ощущениях.

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Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.

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