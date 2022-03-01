Штаты вышлют 12 российских дипломатов при ООН за шпионаж
Соединенные Штаты отозвали аккредитацию у 12 российских дипломатов. Они обязаны покинуть страну через неделю
Об этом сообщает CNN .
Миссия США при ООН также заявила, что 12 российских дипломатов были "оперативниками разведки, злоупотребившими своими привилегиями проживания в США, участвуя в шпионской деятельности, что наносит ущерб национальной безопасности".
"Мы делаем эти действия в соответствии с соглашением о штаб-квартире. Сегодняшняя акция разрабатывалась в течение нескольких месяцев", – заявила официальный представитель миссии США Оливия Далтон.
- Напомним, президент США Джо Байден не поддержал запрос Владимира Зеленского о провозглашении над Украиной беспилотной зоны.
- Добавим, во вторник, 1 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном по поводу вторжения Российской Федерации в Украину.
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