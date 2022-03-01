Штаты вышлют 12 российских дипломатов при ООН за шпионаж

Об этом сообщает CNN .

Миссия США при ООН также заявила, что 12 российских дипломатов были "оперативниками разведки, злоупотребившими своими привилегиями проживания в США, участвуя в шпионской деятельности, что наносит ущерб национальной безопасности".

"Мы делаем эти действия в соответствии с соглашением о штаб-квартире. Сегодняшняя акция разрабатывалась в течение нескольких месяцев", – заявила официальный представитель миссии США Оливия Далтон.