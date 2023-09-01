Штаты ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет

Об этом говорится на сайте Минфина США .

Так, ограничительные меры в отношении двух физических лиц и одной организации были приняты США по согласованию с Южной Кореей и Японией. В список попали жители России Чжон Джин Йонг и Сергей Михайлович Козлов, а также общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Интеллект" (с юридическим адресом в Москве).

Отмечается, что они имеют отношение к получению доходов для незаконной разработки оружия Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет. А ответные действия были предприняты в ответ на попытку КНДР 23 августа вывести на орбиту разведывательный спутник, что "стало второй неудачной попыткой сделать это за три месяца".

"В поддержку обязательств администрации координировать наши ответы на региональные вызовы, сегодняшние действия - вместе с действиями наших союзников и партнеров - направлены на сети содействия, позволяющие КНДР осуществлять программы баллистических ракет и ОМУ, являющиеся нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон и добавил, что Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с Южной Кореей и Японией в совместных усилиях по борьбе "с незаконной и деструктивной деятельностью КНДР".

В Минфине отметили, что акция направлена против двух лиц, непосредственно поддерживавших или помогавших получать доход организациям КНДР, связанным с разработкой ОМУ, и идентифицирует компанию, принадлежащую одному из этих лиц.

Так, Чжон Джин Йонг как сотрудник компании, подконтрольной Сергею Козлову, помогал с трудоустройством строителей из Северной Кореи в России. Кроме того, по данным американской стороны, Козлов помогал в закупке товаров, используемых в судостроительной промышленности.

"Йонг возглавлял группу работников информационных технологий (ИТ) КНДР в России и работал с гражданами России, чтобы получить документы, удостоверяющие личность, чтобы подтвердить учетные записи ИТ-команды КНДР на платформах внештатной работы в ИТ. Некоторые из документов, удостоверяющих личность, были от членов семьи или российских сотрудников Козлова", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Йонг координировал строительный проект в Москве между ООО "Интеллект" с подставной компанией "Вторая академия естественных наук", которая была внесена в список санкций еще в 2010 году за участие в деятельности, "которая существенно способствовала распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки".

А еще в американском Казначействе заявляют, что в сотрудничестве с этой компанией "Интеллект" способствовал приобретению для КНДР материалов, которые использовались в программах разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Согласно ограничениям, все имущество и интересы в собственности лиц, упомянутых выше, находящихся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц из США, заблокированы и должны быть уведомлены в Минфин. Кроме того, блокируются любые организации, принадлежащие прямо или косвенно 50 или более процентами одного или нескольких заблокированных лиц.

Прибавляемые санкции "еще больше ограничат способность SANS использовать своих зарубежных агентов для получения как финансовой, так и материальной поддержки от представителей КНДР в зарубежных странах, а также от компаний, предоставляющих услуги для обхода санкций США и ООН".

Нарастание напряжения и наращивание ракетного вооружения КНДР

5 августа 2023 года постоянное представительство Северной Кореи в ООН выразило свою критику относительно наличия ядерного оружия в США, при этом подчеркнуло, что собственное наличие ядерного оружия считается "суверенным правом".

6 августа лидер Северной Кореи Ким Чен Ын также приказал заводам, производящим ракетные двигатели, артиллерию и другое оружие, увеличить мощности в рамках укрепления обороноспособности страны. А затем он призвал военное руководство страны тренироваться и готовиться к возможной войне.

14 августа сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил главные заводы страны, производящие ракеты, и приказал увеличить промышленные мощности для производства ракетного вооружения, чтобы сохранить "военную мощь" и быть готовыми к войне.

Позже, 18 августа, стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

19 августа лидеры Японии, США и Южной Кореи договорились об обязательстве быстро консультироваться друг с другом для координации своих ответов на "провокации" и "угрозы" на фоне более агрессивных действий Китая и эскалации воинственности Северной Кореи.

21 августа южнокорейские и американские войска начали 11-дневные учения Ulchi Freedom Guardian для укрепления своей способности справиться с ядерной и ракетной угрозой от Северной Кореи. После чего хакеры КНДР пытались разведать информацию о военных учениях США и Южной Кореи.

Впоследствии лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что военно-морские силы страны станут "компонентом государственного ядерного сдерживания", посетив командование службы.

В конце августа армия Северной Кореи заявила, что выпустила две баллистические ракеты малой дальности, чтобы имитировать ядерные удары по военным целям в Южной Корее.