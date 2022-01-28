Штаты созвали заседание Совбеза ООН из-за военной угрозы России вблизи украинской границы
Заседание Совбеза ООН соберется по призыву США из-за военной угрозы россиян на наших границах
Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
США решили созвать заседание Совбеза ООН после нескольких недель тесных консультаций с Украиной и партнерами. Штаты хотят обсудить наращивание российских войск вблизи украинской границы и на территории Беларуси.
В своем заявлении американский посол напомнила о стотысячном войске россиян на границе с Украиной.
"Россия участвует и в других действиях, дестабилизирующих Украину. Это создает угрозу международному миру и безопасности. Члены Совбеза должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России и Европы, а также для международного порядка в случае возможного вторжение России в Украину", – написала она.
По словам Линды Томас-Гринфилд, обсуждение в Совбезе ООН состоится в понедельник, 31 января.
- На фоне стягивания и накопления российских войск у украинской границы президенты США и Украины вторично через месяц, 28 января, провели телефонные переговоры.
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