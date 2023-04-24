Об этом сообщило FT со ссылкой на людей, знакомых по ситуации, пишет Reuters.

Администрация киберпространства Китая сказала, что проведет проверку кибербезопасности продуктов, продаваемых в стране компанией Micron. В ответ Micron заявила, что сотрудничает с правительством Китая и что ее деятельность в Китае носит нормальный характер.

После этого Вашингтон попросил Сеул призвать Samsung Electronics и SK Hynix воздержаться от увеличения продаж в Китай, если Micron будет запрещен в результате расследования, отметили источники, знакомые с ситуацией.

Также американцы ввели ряд ограничений на экспорт технологий производства микросхем в Китай, опасаясь, что они могут использоваться для производства микросхем военного назначения. Белый дом внес в черный список ряд крупнейших китайских фирм по производству микросхем, в том числе конкурента Micron – Yangtze Memory Technologies.

В Белом доме не прокомментировали отчет FT, но добавили, что администрации Байдена и Юна приложили усилия для координации инвестиций в полупроводниковый сектор, защиты критических технологий и решения проблемы экономического принуждения.