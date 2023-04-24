Штаты призвали Южную Корею не восполнять дефицит микросхем в Китае, - СМИ
Америка просит Южную Корею не восполнять пробелы на рынке полупроводников в Китае, если Пекин запретит американскому производителю Micron продавать микросхемы на своем рынке
Об этом сообщило FT со ссылкой на людей, знакомых по ситуации, пишет Reuters.
Администрация киберпространства Китая сказала, что проведет проверку кибербезопасности продуктов, продаваемых в стране компанией Micron. В ответ Micron заявила, что сотрудничает с правительством Китая и что ее деятельность в Китае носит нормальный характер.
После этого Вашингтон попросил Сеул призвать Samsung Electronics и SK Hynix воздержаться от увеличения продаж в Китай, если Micron будет запрещен в результате расследования, отметили источники, знакомые с ситуацией.
Также американцы ввели ряд ограничений на экспорт технологий производства микросхем в Китай, опасаясь, что они могут использоваться для производства микросхем военного назначения. Белый дом внес в черный список ряд крупнейших китайских фирм по производству микросхем, в том числе конкурента Micron – Yangtze Memory Technologies.
В Белом доме не прокомментировали отчет FT, но добавили, что администрации Байдена и Юна приложили усилия для координации инвестиций в полупроводниковый сектор, защиты критических технологий и решения проблемы экономического принуждения.
- Ранее стало известно, что Япония ограничит экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников в Китае. Этот шаг согласуется с ограничениями, ранее введенными в США.
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