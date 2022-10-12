Штаты предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно, – глава минобороны США Остин
США планируют предоставить Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это возможно физически
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга.
"Системы будут предоставлены настолько быстро, насколько мы физически сможем их туда доставить. Поэтому, как я уже сказал ранее, мы сосредотачиваемся на этом, и мы предоставим имеющиеся у нас системы – которые есть у таких стран как Германия", - сказал Остин.
Он также отметил, что США попытаются обеспечить дополнительные боеприпасы к действующим системам, которые уже используют ВСУ.
- Ранее Байден подтвердил предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн, который среди прочего включает в себя HIMARS, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.
- Во вторник, 11 октября, в Украину прибыли четыре дополнительных артиллерийских ракетных системы HIMARS, предоставленных США
- Позже Столтенберг сообщил, что Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины. Генсекретарь НАТО отметил, что понимает необходимость Украины в большем количестве снарядов большей дальности.
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