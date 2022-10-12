Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга.

"Системы будут предоставлены настолько быстро, насколько мы физически сможем их туда доставить. Поэтому, как я уже сказал ранее, мы сосредотачиваемся на этом, и мы предоставим имеющиеся у нас системы – которые есть у таких стран как Германия", - сказал Остин.

Он также отметил, что США попытаются обеспечить дополнительные боеприпасы к действующим системам, которые уже используют ВСУ.

Ранее Байден подтвердил предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн, который среди прочего включает в себя HIMARS, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.

Во вторник, 11 октября, в Украину прибыли четыре дополнительных артиллерийских ракетных системы HIMARS, предоставленных США

Позже Столтенберг сообщил, что Германия и США предоставят современные системы ПВО для Украины. Генсекретарь НАТО отметил, что понимает необходимость Украины в большем количестве снарядов большей дальности.

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