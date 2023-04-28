Штаты обсудят на этой неделе с союзниками по НАТО и ЕС ускорение поставок оружия Украине
На этой неделе Америка проведет встречу с более чем 40 союзниками по НАТО и Евросоюзу в Брюсселе, где они обсудят ускорение поставок оружия Украине
Об этом сказал спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.
По его словам, партнеры приложат все усилия для усиления защиты Украины.
"Во встрече примут участие директора по вооружениям и представители более 40 стран Евросоюза и НАТО, которые сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению производства и поддержки возможностей, необходимых для защиты Украины от неспровоцированного и незаконного вторжения России", - отметил Райдер.
- 27 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что НАТО научило и вооружило более 9 бригад ВСУ. Более 98% боевых машин, которые обещали Украине страны НАТО и партнеры, уже поставлены. Речь идет о более чем полутора тысячах бронированных машин, 230 танках и другой технике и боеприпасах.
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