Об этом сказал спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

По его словам, партнеры приложат все усилия для усиления защиты Украины.

"Во встрече примут участие директора по вооружениям и представители более 40 стран Евросоюза и НАТО, которые сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению производства и поддержки возможностей, необходимых для защиты Украины от неспровоцированного и незаконного вторжения России", - отметил Райдер.