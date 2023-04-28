Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Штаты обсудят на этой неделе с союзниками по НАТО и ЕС ускорение поставок оружия Украине

Штаты обсудят на этой неделе с союзниками по НАТО и ЕС ускорение поставок оружия Украине

28 апреля, 2023 пятница
05:32
Мир

На этой неделе Америка проведет встречу с более чем 40 союзниками по НАТО и Евросоюзу в Брюсселе, где они обсудят ускорение поставок оружия Украине

Об этом сказал спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

По его словам, партнеры приложат все усилия для усиления защиты Украины.

"Во встрече примут участие директора по вооружениям и представители более 40 стран Евросоюза и НАТО, которые сосредоточены на глобальных усилиях по ускорению производства и поддержки возможностей, необходимых для защиты Украины от неспровоцированного и незаконного вторжения России", - отметил Райдер.

  • 27 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что НАТО научило и вооружило более 9 бригад ВСУ. Более 98% боевых машин, которые обещали Украине страны НАТО и партнеры, уже поставлены. Речь идет о более чем полутора тысячах бронированных машин, 230 танках и другой технике и боеприпасах.
ЕС
оружие
НАТО
США
помощь Украине
оружие для Украины
Читайте также:
Резніков і Моравецькій зустріли перші танки Leopard 2, надані Україні
27 апреля, 2023 четверг
Генерал США заверил, что ВСУ получили 98% вооружения, необходимого для контрнаступления: в ОП прокомментировали
ЗРК Бук-М1
26 апреля, 2023 среда
Носители авиабомб можно уничтожить, установив западные ракеты на ЗРК "Бук", - военный эксперт Коваленко
нафта танкер корабель
27 апреля, 2023 четверг
ВМС Ирана захватили нефтяной танкер, следовавший из Кувейта в США
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.02
  • EUR
    Покупка 40.88
    Продажа 41.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
28 апреля
06:59
Telegram
Telegram обжалует судебное решение о блокировании соцсети в Бразилии
06:40
Путин среди них: в Молдове появился "черный список" россиян, запретившим въезд в страну
06:40
Обновлено
В воздушном пространстве Киева ПВО сбила 11 вражеских ракет и два дрона: повреждена локальная электросеть и дорожное покрытие
06:30
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 23-го тура чемпионата Украины по футболу
06:24
Обновлено
РФ обстреляла ракетами Украину: в Умани попадание в многоэтажку, а в Днепре погибла женщина и 3-летний ребенок
04:42
Жителей Одесской области предупредили о возможных детонациях морских мин
04:03
Работники "Харьковоблэнерго" подорвались на мине. Есть погибший
03:36
У США з рейок зійшов потяг, який перевозив небезпечні речовини
В США с рельсов сошел поезд, перевозивший опасные вещества
02:31
Журналист из ОАЭ поделился инсайдом по поводу будущего Реброва
02:16
Российский вертолет обстрелял три громады Сумщины. Повреждены жилые дома
01:44
В Херсонской области партизаны уничтожили двух оккупантов, издевавшихся над гражданскими
01:09
Инфографика
Миколенка признали самым плохим игроком матча "Эвертон" - "Ньюкасл" в АПЛ
00:58
Защищая Украину: на фронте погиб журналист Александр Бондаренко
00:37
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 апреля
00:22
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ
2023, четверг
27 апреля
23:53
Поможет привлечь РФ и Путина к ответственности именно за геноцид, - Зеленский о решении ПАСЕ
23:36
Путин поручил создать в РФ сеть музеев о "событиях и подвигах" войны в Украине
23:18
В Дании подтвердили, что спецкорабль РФ находился у Северного потока накануне взрывов
23:04
Путин
Путин подписал указ о возможной депортации украинцев за отказ брать паспорта РФ
22:58
Польша и Украина синхронно упростили поставки беспилотников для ВСУ
22:30
Кулеба и Боррель обсудили ускорение поставок в Украину оружия и боеприпасов из ЕС
22:08
В Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км, при действующих темпах на обезвреживание уйдет 757 лет, - аналитики Globsec
21:08
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Пока я не вижу предпосылок для парламентских выборов, должна закончиться война, - нардеп Княжицкий
21:05
Летом в Украине возможен дефицит электроэнергии, - глава Укрэнерго Кудрицкий
21:00
Обзор
Готовы ли ВСУ к наступлению, Россия сможет финансировать войну еще год, Пригожин шутит о Бахмуте, последствия разговора Си-Зеленского. Мировые СМИ об Украине 27 апреля
20:56
Украина получила второй дивизион ЗРК Patriot
20:44
США объявили о новых санкциях в отношении ФСБ РФ и КСИР Ирана
20:30
"Фокусируемся на сфере киберзащиты": Минцифры Украины и Японии подписали меморандум о сотрудничестве
20:26
Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ
20:22
В Черкассах во время выдачи повесток трое работников ТЦК избили мужчину: говорят "вел себя провокационно", назначена служебная проверка
20:15
Российских и белорусских спортсменов не будут заставлять письменно осуждать вторжение РФ в Украину, - президент ASOIF
20:11
Возле Варшавы во время церемонии открытия аэропорта столкнулись два учебных самолета
20:00
OPINION
Может, где-то между временами и есть то время, что есть временем расплаты...
19:39
НАТО
Шмыгаль заявил, что в июле Украина ожидает услышать, когда станет членом НАТО
19:34
Решение о возврате доплат военным усложнило переговоры с МВФ, - глава НБУ
19:34
МАФы и 15 капитальных построек: УПЦ МП масштабно застроила территорию киевской лавры, - и.о. гендиректора заповедника
19:17
В Луганской области готовят 500 россиян, которых завербовали в местах лишения свободы, — Генштаб
19:04
Эксклюзив
Княжицкий: Томос должен быть внесен в законодательство Украины
19:03
OPINION
Мудрик, беги из "Челси"
19:00
Обзор
Победные новости 428 дня войны: украинские партизаны в Херсонской области ликвидируют оккупантов, а Шмыгаль встретился с Папой Римским
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV