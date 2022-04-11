Штаты и Еврокомиссия должны поддержать не просто эмбарго на поставки из России нефти и газа, а механизмы полной изоляции от РФ – Гончар
Эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям отметил, что должен быть проработан механизм полной изоляции от российского ресурсного экспорта
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Гончар отметил, что уже есть авангард стран, которые пошли по пути изоляции от России: "Это США, Канада и Великобритания. Эти государства отказываются от экспорта российских энергоресурсов, в частности нефти и газа. Однако, конечно, это не означает немедленного прекращения – однако вполне реально, чтобы оно состоялось в 2023 году", – отметил эксперт.
Также Гончар отметил: "В отличие от вышеуказанных стран, то, что говорит Германия, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России может произойти через 5 лет, то, конечно, речь не идет ни о каком отказе, это попытка Германии отложить эту тему".
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