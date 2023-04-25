Об этом он заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции с кенийским коллегой в Вашингтоне.

"Мы действительно имеем глубокую обеспокоенность в связи с участием группы Пригожина, ЧВК Вагнера в Судане", - отметил Блинкен.

Он также подчеркнул, что эта группировка несет еще больше смертей и разрушений в без того нестабильный регион.

В то же время госсекретарь США сообщил об "успешной эвакуации" персонала американского посольства в Хартуме и членов семей дипломатов, поблагодарив за это Пентагон.

"Решение приостановить работу посольства и отозвать наш персонал с мест их работы является одним из самых сложных, что приходится принимать любому госсекретарю. Однако для меня – не на первом месте безопасность наших людей", - отметил глава Госдепартамента США.

Также Блинкен сообщил, что правительство США продолжает контактировать с американскими гражданами в Судане, чтобы облегчить усилия по эвакуации. Кроме того, по его словам, Штаты взаимодействуют с союзниками и партнерами, проводящими собственные операции на местах.