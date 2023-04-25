Штаты глубоко обеспокоены действиями группы ЧВК Вагнера в Судане, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность в связи с ролью российской частной компании Вагнера в охваченном военным конфликтом Судане
Об этом он заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции с кенийским коллегой в Вашингтоне.
"Мы действительно имеем глубокую обеспокоенность в связи с участием группы Пригожина, ЧВК Вагнера в Судане", - отметил Блинкен.
Он также подчеркнул, что эта группировка несет еще больше смертей и разрушений в без того нестабильный регион.
В то же время госсекретарь США сообщил об "успешной эвакуации" персонала американского посольства в Хартуме и членов семей дипломатов, поблагодарив за это Пентагон.
"Решение приостановить работу посольства и отозвать наш персонал с мест их работы является одним из самых сложных, что приходится принимать любому госсекретарю. Однако для меня – не на первом месте безопасность наших людей", - отметил глава Госдепартамента США.
Также Блинкен сообщил, что правительство США продолжает контактировать с американскими гражданами в Судане, чтобы облегчить усилия по эвакуации. Кроме того, по его словам, Штаты взаимодействуют с союзниками и партнерами, проводящими собственные операции на местах.
- Напомним, 15 апреля в столице Судана Хартум и ряде других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования. В первый день военного переворота было известно о 25 погибших.
- Позже стало известно, что по состоянию на 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
- 23 апреля представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь в Судане.
- 25 апреля в Судане при посредничестве Вашингтона договорились о прекращении огня с севера понедельника в течение трех суток.
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