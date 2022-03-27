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Штаты доставят дизтопливо для нужд Украины – советница министра энергетики

27 мартa, 2022 воскресенье
16:15
война с Россией

США поставят дизтопливо в Европу для нужд Украины, что позволит обеспечить необходимость в топливе в период посевной кампании

Об этом сообщила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, пишет "Интерфакс-Украина".

"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", - сказала Зеркаль.

Зеркаль указала, что к началу посевной кампании в Украине несколько восточноевропейских нефтеперерабатывающих заводов закрылись на ремонт.

Напомним, правительство Украины приняло постановление, регламентирующее, что цена на "премиальное топливо" не может более чем на 5% превышать цены обычного.

Европа
США
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