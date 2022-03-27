Штаты доставят дизтопливо для нужд Украины – советница министра энергетики

Об этом сообщила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, пишет "Интерфакс-Украина".



"Нам удалось мобилизовать всех... В Германии и Польше самые большие резервы дизеля, и именно они могут обеспечить необходимые объемы для нас сейчас. Кроме того, к нам едет американский дизель", - сказала Зеркаль.



Зеркаль указала, что к началу посевной кампании в Украине несколько восточноевропейских нефтеперерабатывающих заводов закрылись на ремонт.



Напомним, правительство Украины приняло постановление, регламентирующее, что цена на "премиальное топливо" не может более чем на 5% превышать цены обычного.