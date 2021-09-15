Штат Нью-Йорк планирует запретить продажу бензиновых и дизельных авто в 2035 году

Об этом сообщает НВ .



Правки в закон штата об охране окружающей среды был принят сенатом и ассамблеей штата и подписан губернатором Кэти Хочул.

Согласно закону, 100% продаж новых автомобилей в штате иметь нулевые выбросы до 2035 года.