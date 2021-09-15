Штат Нью-Йорк планирует запретить продажу бензиновых и дизельных авто в 2035 году
Власти штата Нью-Йорк планируют запретить продажу всех машин с бензиновыми и дизельными двигателями до 2035 года
Об этом сообщает НВ .
Правки в закон штата об охране окружающей среды был принят сенатом и ассамблеей штата и подписан губернатором Кэти Хочул.
Согласно закону, 100% продаж новых автомобилей в штате иметь нулевые выбросы до 2035 года.
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